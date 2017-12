Questionário ajudará a mapear surto de diarreia no Guarujá

Pacientes que procurarem a partir deste quarta-feira, 19, as unidades de saúde pública do Guarujá, na Baixada Santista, responderão a um questionário para ajudar a Vigilância Sanitária a identificar a fonte de contaminação que desde o início do ano tem causado diarreia e vômito em centenas de pessoas. Em Ubatuba, no litoral norte paulista, onde um surto similar começou na semana passada, a mesma medida foi implementada dois dias após a prefeitura ter identificado o aumento no número de atendimentos.

A iniciativa do questionário surgiu nesta segunda-feira após reunião entre técnicos do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, o secretário da Saúde do Guarujá, Marco Antonio Barbosa dos Reis, e funcionários da Diretoria Municipal de Vigilância à Saúde. Segundo Reis, será feito um estudo sobre as doenças diarreicas agudas na cidade, com revisão dos prontuários de atendimentos.

O resultado das amostras enviadas para análise no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, deve ficar pronto até o fim desta semana. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.