Raposa faz hidroterapia para curar fratura

Um filhote de raposa com uma fratura no quadril está sendo tratado com hidroterapia em Yorkshire, na Inglaterra.

O filhote, uma fêmea batizada de Basil, foi encontrado preso em um saquinho de batatas fritas. Além do quadril quebrado, o filhote também estava desidratado.

"Ela chegou muito mal, muito desidratada e tivemos que escolher entre tentar salvá-la ou deixá-la morrer. A equipe decidiu dar uma chance", disse o veterinário responsável pelo tratamento, John Levison.

A natação ajuda a fortalecer a área fraturada. Mas, o veterinário afirma que Basil não está sendo domesticada.

"Nosso objetivo não é transformá-la em animal de estimação, é soltar Basil na natureza de novo," conta o veterinário. "E, quanto mais rápido pudermos libertar a raposa, menor será a chance de Basil se acostumar com humanos ou depender deles."

O filhote de raposa faz um descanso e aguarda até a próxima sessão de hidroterapia na clínica em Yorkshire.