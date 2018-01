Reator para uso na medicina será destaque de simpósio sobre energia nuclear

RIO DE JANEIRO - O Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), destinado à pesquisa e à produção de radioisótopos, elementos utilizados em áreas de saúde como a medicina nuclear, será um dos destaques do Simpósio Anual da LAS-ANS (Latin American Section of American Nuclear Society). O encontro começa nesta terça-feira, 22, no Hotel Intercontinental, em São Conrado, zona sul do Rio.

O simpósio, que vai até esta quinta, 24, reunirá os principais especialistas sobre energia nuclear de países como Estados Unidos, França, Argentina e México, além do Brasil.

Segundo os organizadores, o reator foi incluído entre os temas porque sua construção garantirá ao País autonomia na produção de molibdênio - substância que serve de matéria-prima para a fabricação dos geradores de tecnécio, utilizados em mais de 80% dos procedimentos de medicina nuclear.

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen) já tem prontos os estudos técnicos sobre o projeto do reator, que será instalado em um novo instituto da Cnen a ser construído em área vizinha à do Centro Experimental de Aramar, em Iperó (SP). O Ministério da Ciência e tecnologia já destinou R$ 50 milhões ao projeto, de acordo com o presidente da Cnen, Odair Dias Gonçalves.

O centro de Aramar começará a produzir em escala industrial, neste segundo semestre, o gás de urânio (UF6, combustível nuclear) para mover as usinas Angra 1 e 2.

Também estarão em debate, no simpósio, a política de não-proliferação de armas nucleares, a questão da segurança das plantas nucleares (com ênfase sobre o tratamento e armazenamento de rejeitos) e a integração das estratégias, ações e projetos nucleares nos países da América Latina.