As autoridades suíças confirmaram nesta terça-feira a explosão em um recipiente que transportava amostras do vírus da gripe suína. Elas afirmaram que o acidente, ocorrido na segunda-feira, não representa perigo à saúde pública, segundo o site sul-africano Independent Online.

A polícia informou que duas pessoas sofreram ferimentos leves no acidente, ocorrido perto de Fribourg e Lausanne. Um empregado de um laboratório pegou amostras do vírus H1N1 em Zurique, para levá-las até Genebra. A causa provável do acidente foi o derretimento do gelo seco, colocado incorretamente perto do container, causando um aumento de pressão.