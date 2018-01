Rede de São Paulo mantém doação de sangue no feriado prolongado

SÃO PAULO - A Fundação Pró-Sangue, da Secretaria de Estado da Saúde, vai manter o atendimento no feriado prolongado de 12 de outubro. Os doadores, no entanto, devem ficar atentos à grade de funcionamento dos postos de coleta.

Para doar sangue, basta ter entre 18 e 65 anos, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e alimentado, e levar documento de identidade original com foto. É recomendável evitar comidas gordurosas nas quatro horas que antecedem a doação e não consumir bebidas alcoólicas até 12 horas antes.

Se o interessado estiver com gripe ou resfriado, não deve fazer a doação temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, o ideal é esperar uma semana para que esteja novamente apto.

"Convidamos as pessoas que não forem viajar no feriado para que doem sangue e contribuam para manter os níveis dos estoques de bolsas nos hospitais, ajudando a salvar vidas", afirma Frederico Carbone Filho, médico da Hemorrede da secretaria.

O posto Clínicas fica na Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar, a 200 metros da estação Clínicas do Metrô. O estacionamento, gratuito aos doadores, é o subterrâneo - Garagem Clínicas, na Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar. Os endereços dos demais postos estão no site www.prosangue.sp.gov.br. Mais informações podem ser obtidas no Alô Pró-Sangue: 0800 55 0300.

Funcionamento dos postos de coleta:

9 de outubro, sábado

Posto Clínicas: das 8 às 18 horas

Posto Dante Pazzanese: das 8 às 16 horas

Posto Regional Osasco: das 8 às 16 horas

Posto de Barueri: fechado

10 de outubro, domingo

Posto Clínicas: das 8 às 18 horas

Posto Dante Pazzanese: fechado

Posto Regional de Osasco: fechado

Posto de Barueri: fechado

11 de outubro, segunda-feira

Posto Clínicas: das 8 às 18 horas

Posto Dante Pazzanese: das 8 às 17 horas

Posto Regional Osasco: das 8 às 17 horas

Posto de Barueri: das 8 às 16 horas

12 de outubro, terça-feira

Posto Clínicas: das 8 às 18 horas

Posto Dante Pazzanese: fechado

Posto Regional de Osasco: fechado

Posto de Barueri: fechado