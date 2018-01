Rede social para 'belos' diz que integrantes já geraram 600 'bebês lindos'

Um site de relacionamentos que se vende como exclusivo para pessoas bonitas diz que 600 beautiful babies - ou "bebês lindos" - já nasceram como fruto de encontros possibilitados pela ferramenta.

A rede social BeautifulPeople diz estar realizando um gesto altruísta ao compartilhar a sua "carga genética abençoada" com o mundo.

Como exemplo deste compartilhamento a assessoria de imprensa do site fez circular a imagem de Jack, um bebê de cabelos loiros e olhos azuis de 18 meses nascido de um casal que se conheceu no site.

Criado em 2002, o BeautifulPeople se descreve como "uma comunidade exclusivamente bonita" e "um clube de elite online, no qual todos cuidam da sua fachada".

"Se o mercado de paquera e relacionamentos sociais fosse uma boate, o BeautifulPeople seria a sala VIP", explicam os criadores. "Pode não ser politicamente correto... mas é honesto."

Agora, a rede anunciou que está dando um passo além, lançando um fórum para aproximar belos doadores de sêmen e óvulos de pessoas com dificuldade de procriar. Sugestivamente, o serviço se chama Beautiful Baby Service, ou "serviço de bebês lindos".

"Todo pai e mãe quer que seu filho seja abençoado com atributos finos, sendo a beleza um dos mais desejados", disse o diretor-gerente do BeautifulPeople, Greg Hodge. "Para um site com membros que se assemelham a Brad Pitt, George Clooney e Angelina Jolie, você pode imaginar a demanda."

Rigor

Com 600 mil em 190 países, o BeautifulPeople só aceita a participação de pessoas que são consideradas bonitas por outros membros do grupo. Quem se candidata a entrar no clube é submetido a uma votação online.

Os candidatos a membros só são aceitos se receberem votos suficientes de outros membros para serem aprovados. E mesmo após serem aceitos os participantes podem ser expulsos se saírem do padrão.

No início deste ano, cinco mil pessoas foram expulsas da rede após reclamações de que haviam ganhado peso durante as festas de Natal e Ano Novo.

Entretanto, o fórum para aproximar possiveis doadores de sêmen e óvulos e receptores é aberto a qualquer um.

"No início hesitamos em abrir a oferta para as pessoas não bonitas. Mas todos - incluindo os feios - gostariam de colocar no mundo crianças bonitas e não podemos ser egoístas com nossa carga genética atraente", afirmou o fundador do site, Robert Hintze.

Uma antropóloga cultural citada pela rede social diz que o BeautifulPeople está apenas "fazendo o que todo mundo faz, que é assegurar o que eles acreditam ser o mais alto nível de material genético possível para garantir o sucesso de sua cria".

"O serviço facilita que as pessoas que compartilham o mesmo ideal de beleza do BeautifulPeople encontrem doadores que eles percebem como capazes de fornecer o material genético apropriado."