Reino Unido confirma 13 infectados por gripe suína

Treze pessoas estão infectadas pela gripe suína no Reino Unido, segundo os últimos dados divulgados pelas autoridades de saúde do país.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde britânico informou durante a noite de dois novos casos, um no sudoeste e outro no sudeste da Inglaterra.

"Foram confirmados na Inglaterra e na Escócia os dois primeiros casos não ligados" ao México, país onde surgiu a gripe.

"Nesses novos casos, a infecção parece ter sido transmitida entre pessoas de dentro do território do Reino Unido", explicou Liam Donaldson, principal assessor médico do Governo de Londres.

"Até agora, os casos que se conheciam eram de indivíduos que tinham retornado recentemente do México", completou Donaldson, que afirmou ainda que a pessoa infectada no sudoeste do país está sendo tratada com Tamiflu.

Os dois primeiros casos registrados no Reino Unido foram os de um casal escocês que se infectou durante a lua de mel no México.