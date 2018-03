Reino Unido desiste de usar detector de mentiras contra fraude previdenciária

O governo britânico está abandonando o plano de usar um teste de detector de mentiras para pegar fraudadores da previdência social, depois que testes mostraram que a tecnologia não era confiável. A informação é do site do jornal The Guardian.

O Departamento de Trabalho e Pensões desistiu do software chamado "Análise de Risco de Voz" depois de gastar mais de 2 milhões de libras (cerca de R$ 6 milhões) em testes para avaliar a tecnologia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O software se propunha a testar a voz de pessoas que telefonavam para o serviço a fim de reivindicar ou renovar benefícios, em busca sinais de estresse que indicassem más intenções.

Foram realizados 23 estudos-piloto, que analisaram ligações sobre benefícios habitacionais, impostos, renda mínima e seguro-desemprego.

A tecnologia só foi considerada bem-sucedida em cinco desses testes.