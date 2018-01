Reino Unido quer taças menores para combater alcoolismo

O Governo britânico quer obrigar os bares e pubs deste país a oferecer vinho em taças menores que as utilizadas normalmente, em uma tentativa de combater o consumo de álcool, que preocupa as autoridades de saúde.

Os clientes poderão pedir uma taça de 125 mililitros, frente às duas medidas usuais de 175 e 250 mililitros (esta última equivalente a um terço de garrafa), segundo esses planos, revelados pelo jornal Evening Standard.

O Governo reage assim às recomendações de especialistas em saúde que consideram que, com as medidas atuais, praticamente obriga-se os clientes a consumirem mais álcool do que deveriam.

A organização Alcohol Concern afirma que os bares estão enganando os clientes, que acham que consomem menos álcool porque se limitam a poucas taças, mas que equivalem, devido ao tamanho, a uma grande ingestão.

No entanto, algumas redes de pubs insistem em que, se não oferecem atualmente taças menores, é porque realmente não há demanda e reclamam que o Governo pretenda tratar os consumidores como se fossem crianças.