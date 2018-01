Remédios contra HIV ajudam a diminuir risco de infecção

Pessoas infectadas com o vírus HIV que tomam medicamentos antiretrovirais diminuem o risco de infectar parceiros saudáveis, disseram pesquisadores do governo norte-americano nesta quinta-feira, 12.

As descobertas também sugerem que a proteção aumenta quando os pacientes começam a tomar os remédios o mais cedo possível. "Os resultados deste estudo indicam que tratar um indivíduo com antiretrovirais logo no início da doença pode ter um impacto significativo na redução do risco de transmissão do vírus para os parceiros sexuais", disse o dr. Anthony Fauci, do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas.

Estes são os primeiros resultados de uma série de experimentos clínicos que mostram que o tratamento das pessoas com HIV com medicamentos pode diminuir a transmissão do vírus pelo sexo.

Os remédios antiretrovirais são usados para tentar suprimir o vírus e parar o progresso da doença causada pelo HIV, que é classificado como um retrovírus.

O experimento clínico está programado para terminar em 2015, mas as descobertas foram divulgadas antes por conta do sucesso do tratamento.

Um grupo independente que analisou os resultados encontrou clara evidência de que indivíduos infectados com o HIV, com um sistema imunológico relativamente saudável e que se trate com remédios, diminuem as chances de transmitir o vírus para seus parceiros.

