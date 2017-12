Remédios são suspensos após paciente achar parafuso no lugar de comprimido

BRASÍLIA - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira, 20, a suspensão da venda e distribuição de quatro medicamentos produzidos pelo laboratório Teuto. Em vez dos remédios anunciados, embalagens apresentavam outros medicamentos e até mesmo parafuso. Os casos foram descobertos depois de denúncias de consumidores. Entre os produtos estavam analgésicos, pomadas para tratamento de fungos e redução do colesterol.

O lote 1998101, do Paracetamol 500 mg, produzido pelo Laboratório Teuto, foi suspenso depois de um consumidor ter identificado em uma das embalagens a presença de um parafuso em lugar do comprimido. A validade do lote é novembro de 2015. A denúncia foi feita ao Procon. A empresa, que já iniciou o recolhimento voluntário do lote, informou que o produto foi distribuído em Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia.

Outro produto suspenso foi o comprimido de 200 mg de Cetoconzol, lote 1048105. O problema foi constatado por meio de denúncias de consumidor. O paciente informou que a embalagem apresentava, em vez do produto, indicado para tratamento de infecções, o medicamento Atenolol 100 mg. O lote suspenso havia sido distribuído para Goiás, Amazonas, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo.

A Anvisa determinou ainda a suspensão do lote 8910019, validade 02/2016, do medicamento Nistatina 25.000 UI/g, 60 g. De acordo com uma denúncia de consumidor, na embalagem, em vez do remédio adquirido estava neomicina+bacitracina. A nistatina é indicada para candidíase vaginal. Os lotes suspensos foram distribuídos no Distrito Federal, Espirito Santo, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Os produtos serão recolhidos voluntariamente pelo fabricante.

Já o lote 6909006, validade 10/2015, do medicamento Atorvastatina Cálcica, comprimido, produzido pelo Laboratório Teuto Brasileiro S.A, trazia embalagens indicando concentração de 20 mg, mas o produto encontrado era de 10 mg. O medicamento é indicado para reduzir as taxas de colesterol no sangue.

Denúncia feita ao SAC do fabricante revelou que, dentro da embalagem do produto de concentração 20 mg, havia o produto de concentração 10 mg. O lote com problemas havia sido enviado para o Distrito Federal, Pará e Paraná.

O Diário Oficial também traz a proibição da venda do remédio Tabine (citarabina), da empresa Meizler UCB Biopharma S.A. Ao todo, foram suspensos treze lotes do produto, indicado para o tratamento de leucemias agudas não linfocíticas. A decisão foi tomada porque o produto estava fora dos padrões de estabilidade, o que poderia indicar um prazo de validade menor do que o estampado na embalagem. A empresa vai recolher o produto.

O Tamsulon, da empresa Zodiac, foi suspenso depois da comunicação da própria empresa, que identificou problemas na data de validade estampada na embalagem do remédio, usado para tratamento de hiperplasia da próstata. A gaze cirúrgica Neve Estéril, também teve sua comercialização suspensa, depois de o Instituto Adolfo Lutz constatar a presença de corpo estranho de coloração escura no interior da embalagem intacta.