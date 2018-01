Repórter mostra interior de Cidade Espacial

O repórter da BBC Steve Rosenberg teve acesso ao centro de treinamento de cosmonautas da Rússia, a Cidade das Estrelas, construída há 50 anos, no início da corrida espacial.

Na época, poucos sabiam o que acontecia no prédio militar soviético, que não aparecia em qualquer mapa e era conhecido apenas como Unidade Militar 26266.

Mas foi lá que o primeiro homem a ir ao espaço, o russo Yuri Gagarin, treinou para sua missão. E desde então, é lá que os cosmonautas se preparam para ir ao espaço.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dentro do centro de treinamento, reproduções em tamanho real da nave Soyuz, usada pelos russos para transportar homens para o espaço há mais de 40 anos, ajudam no treinamento.

Com a iminenete aposentadoria dos ônibus espaciais americanos, as Soyuz serão o único meio de transporte possível entre a Terra e a Estação Espacial Internacional.

Para aprender a lidar com a gravidade zero foi construída uma enorme piscina no hidrolaboratório, com cinco milhões de litros d'água.

É lá que cosmonautas treinam, vestidos com roupas espaciais de 90 quilos, simulando caminhadas espaciais.

Hoje em dia, cosmonautas levam até sete anos treinando para o seu primeiro voo.

Bem diferente da época de Yuri Gagarin. O pioneiro passou menos de um ano treinando para a primeira viagem do Homem ao espaço. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.