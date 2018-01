República Democrática do Congo está livre do Ebola, afirma OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta sexta-feira, 21, que o surto de Ebola na República Democrática do Congo está superado após ninguém ter manifestado sintomas passados dois períodos de incubação desde o último caso.

O surto, o sétimo a ser registrado no país antigamente conhecido como Zaire desde que o vírus foi identificado em 1976, não tinha relação com o que se espalha pela África Ocidental, onde mais de 5.400 pessoas já morreram.

Para que a agência de saúde da ONU declare encerrado um surto de Ebola, é preciso que se passem dois períodos consecutivos de 21 dias de incubação sem que nenhuma caso tenha sido detectado. "Tendo alcançado a marca de 42 dias, a República Democrática do Congo é agora considerada livre da transmissão de Ebola", disse a OMS em comunicado. "A OMS enaltece a República Democrática do Congo pela forte liderança e coordenação efetiva na resposta (à doença), incluindo a rápida mobilização de uma equipe de resposta formada por especialistas no condado de Jeera, identificando e monitorando contatos e organizando enterros seguros", disse a OMS.

Na semana passada, autoridades congolesas disseram que 49 pessoas morreram entre as 66 infectadas pela doença na remota província Equateur, no noroeste do país, durante os três meses em que durou o surto. Os dados do porta-voz da OMS confirmaram as contagens.