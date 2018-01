Resolução da Anvisa regulariza coletores menstruais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai publicar nos próximos dias uma nova resolução no Diário Oficial da União que regulariza os coletores menstruais. O chamado "copinho" é um objeto em formato de taça colocado dentro do canal vaginal para coletar o fluxo de sangue durante a menstruação.

O texto, que atualiza e padroniza procedimentos para regularização de produtos de higiene pessoal descartáveis foi aprovado na terça-feira, 7, durante reunião da diretoria colegiada da Anvisa. Pela nova norma, todo o material que compõe o coletor deve ser atóxico e não pode ter fragrâncias ou inibidores de odores.

Na rotulagem dos coletores menstruais deverão constar instruções que orientem as mulheres sobre Síndrome do Choque Tóxico (SCT) e modo de uso, com informações sobre a frequência de remoção do produto para descarte do sangue menstrual.