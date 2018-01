Restauração da pirâmide mais antiga da história será retomada

CAIRO - O Conselho Supremo de Antiguidades (CSA) do Egito decidiu continuar com a restauração da pirâmide escalonada de Zoser, a mais antiga da história, localizada em Saqara, sudeste do Cairo, para protegê-la de um possível desabamento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo um comunicado do CSA, um comitê de especialistas e responsáveis da zona de Saqara visitou neste domingo a pirâmide para examinar sua situação, depois que alguns veículos da imprensa advertissem neste sábado do perigo do desabamento como consequência da suspensão dos trabalhos de restauração.

Após a visita deste comitê à pirâmide, o CSA decidiu pedir à companhia, que se encarregava da restauração, que retome seu trabalho nesta segunda-feira.

A restauração desse lugar está sendo realizada há quatro anos e estava em sua última etapa.

A pirâmide foi construída como tumba do faraó Zoser pelo arquiteto e médico Imhotep, na zona de Saqara, cuja área monumental cobre uma extensão de sete quilômetros quadrados.