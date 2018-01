Revelado maior dinossauro carnívoro do Brasil

RIO - A divulgação de quatro trabalhos paleontológicos, na manhã desta quarta-feira, 16, dá a dimensão da diversidade da fauna brasileira no Cretáceo - entre 65 milhões e 145 milhões de anos atrás.

O Oxalaia quilombensis foi a estrela da apresentação. Ele media de 12 a 14 metros de comprimento, pesava entre 5 e 7 toneladas e viveu há cerca de 95 milhões de anos. Os pesquisadores do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro encontraram vestígios do pré-maxilar, com sete dentes, e da narina. Comparado a dinossauros da mesma espécie encontrados na África, o fóssil brasileiro é maior.