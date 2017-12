Ribeirão Preto começa a combater o Aedes aegypti No combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, dois bairros (Parque São Sebastião e Vila Abranches) receberão, a partir da noite de amanhã, dia 17, nebulizações em Ribeirão Preto. Quinta-feira, dia 18, será a vez do Jardim Juliana ser nebulizado. Esses são os locais com maiores índices de infestação do transmissor da dengue na cidade, que tem, até agora, uma epidemia com 1.174 casos confirmados da doença neste ano, além de 1.746 casos suspeitos, para uma população de 563 mil habitantes.