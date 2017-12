Ribeirão Preto confirma mais cinco casos de gripe suína

Cinco novos casos da gripe suína, causada pelo vírus A (H1N1), foram confirmados nesta terça-feira, 14, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a 330 quilômetros da capital.

Entre as novas ocorrências, todas já fora do isolamento domiciliar, um é de uma mulher de 27 que esteve no Chile, outro de um homem de 28 que esteve nos Estados Unidos, outro de uma mulher de 31 anos que chegou da Austrália e outro de uma mulher de 27 anos, profissional da área de saúde, que contraiu a doença ao atender três pacientes suspeitos. O último caso é autóctone, de um menino de 6 anos, que teve contato com outro garoto que contraiu a gripe.

Um caso suspeito, de uma mulher que esteve no Canadá, foi descartado. Ao todo, o município já tem 14 casos confirmados da nova gripe, além de quatro ainda suspeitos, aguardando resultados de exames laboratoriais.