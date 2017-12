Ribeirão Preto-SP registra 653 casos de dengue no ano

RIBEIRÃO PRETO - Mais 76 casos de dengue neste ano foram confirmados nesta quarta-feira, 9, pela Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto (SP), que divulgou o seu boletim epidemiológico semanal. A cidade tem, agora, 653 casos da doença, sendo 614 em janeiro e 39 em fevereiro.

Existe um caso suspeito de morte ainda em investigação. No final de janeiro, Flávia Patrícia Quirino, de 36 anos, que morava no Alto do Ipiranga, faleceu com sintomas da doença, mas o município aguarda o resultado de um exame pelo Instituto Adolfo Lutz. A zona leste da cidade é a que mais preocupa.

Os trabalhos de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, continuam intensos pelos agentes do Controle de Vetores. Eles fazem ações em 578 pontos estratégicos que contêm grandes concentrações de recipientes com acúmulo de água. Em 2010, Ribeirão Preto teve a sua pior epidemia de doença, com 29.826 casos (nove pessoas morreram) computados até janeiro último.