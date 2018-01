Ribeirão Preto-SP suspende testes rápidos para dengue Como Ribeirão Preto (SP) já está com o quadro de epidemia de dengue, com 2.115 casos até o final desta tarde, os testes rápidos para detectar a doença foram suspensos em 11 unidades, das regiões leste e sul, do município desde ontem. As unidades distritais da Vila Virgínia e do Castelo são as que mais confirmaram casos de dengue. Nestes locais, quem apresentar sintomas de dengue já entrará na estatística de casos confirmados, seguindo uma recomendação do Ministério da Saúde, devido ao quadro epidêmico.