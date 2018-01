Rio abre centro de triagem para gripe suína em aeroporto

RIO - O Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, inaugurou nesta quinta-feira, 7, um Centro de Triagem para a Influenza A (H1N1), a gripe suína. De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), o local vai acolher os passageiros vindos de países com casos da doença. O centro é divido em recepção com capacidade para cem pessoas, cinco quartos para observação e 24 assentos para os pacientes menos graves aguardarem a transferência para um hospital de referência.

O passageiro de voo internacional suspeito de ter contraído a enfermidade e os que estavam sentados próximos ou tiveram contato com ele serão encaminhados diretamente do avião para o Centro de Triagem, onde serão avaliados. As pessoas doentes serão transferidas para um dos cinco hospitais públicos indicados para o tratamento no Rio. Os demais passageiros da aeronave deixarão endereços registrados e serão monitorados pelos órgãos sanitários.

O monitoramento dos passageiros é feito pelo Gabinete Integrado de Emergência, coordenado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com o apoio de equipes de saúde do Estado e do município. Oito técnicos estão de prontidão no local. "Estamos trabalhando em plantão de 24 horas. Por isso é feito um rodízio dos agentes. O número é suficiente no momento, mas ele pode ser aumentado, se necessário", disse a subsecretária estadual de Saúde de Defesa Civil, Salete Andrea.