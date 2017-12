Rio adia as aulas da rede estadual por causa da gripe suína

O retorno às aulas da rede estadual de ensino no Rio de Janeiro foi adiado para o próximo dia 10, por causa da gripe suína, segundo a Secretaria de Estado de Educação. As aulas, que deveriam começar no dia 3, mas foram adiadas, a princípio, em uma semana.

Na próxima quarta-feira, 5, haverá uma nova reunião entre as Secretarias de Estado de Saúde e de Educação para avaliar a situação e tomar as medidas necessárias à prevenção da gripe suína na rede estadual de ensino.

A Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil - SESDEC disponibilizou o Disque Gripe 0800-2810100, com atendimento das 6h às 23h30 e o Telessaúde: 21-3523-4023, disponível no mesmo horário.

Além disso, o site da Secretaria de Educação também está informando a comunidade escolar sobre a doença, pelo site.