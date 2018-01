Rio alerta para tendência de redução no número de casos de dengue

São Paulo, 23 - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio destacou por meio de nota divulgada nesta quarta-feira, 23, que com o encerramento do verão existe a tendência de redução no número de casos de dengue. Por isso, o órgão informou que nenhuma região está mais configurada com característica de alerta para surto da doença.

Veja também:

Mais uma criança morre com dengue hemorrágica no Rio

Municípios registram epidemia de dengue em Alagoas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dengue tipo 4 chega ao Nordeste; Bahia e Piauí registram três casos

DF: Agentes que combatem a dengue podem entrar em residência sem autorização

Os bairros da cidade que apresentaram critérios de alerta para surto foram: Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Saúde, Catumbi, Bonsucesso, Anil, Centro, Cocotá, Acari, Santo Cristo, Rio Comprido e Santa Teresa.

Neste ano, o número de casos de dengue na cidade do Rio chegou a 8.315. O índice é superior aos valores dos últimos dois anos somados. Em 2010, foram notificados 3.120 casos e, em 2009, 2.723. Até agora, seis pessoas morreram no município por causa da doença.

A SMSDC ainda disse que a classificação de locais com surto de dengue não pode ser feita considerando isoladamente os números acumulados de taxa de incidência. Agora, os critérios levam em conta principalmente a análise e acompanhamento das notificações semanais e regiões de maior incidência.