Rio confirma 48 mortes por meningite em 2009

A meningite já provocou 48 mortes no Estado do Rio de Janeiro em 2009, segundo balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde nesta quarta-feira, 6.

O número aponta uma queda de quase 50% em relação aos quatro primeiros meses do ano passado, quando foram registradas 86 mortes. Já o número de casos confirmados da doença teve um pequeno avanço: 358 este ano, contra 344 em 2008.

No ano passado, ao todo, foram registrados 1.129 casos de meningite no Estado, com 238 mortes.