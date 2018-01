Rio confirma 70 óbitos por dengue este ano

São Paulo, 18 - Levantamento da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro divulgado nesta quarta-feira, 18, mostra que 70 pessoas morreram no Estado em consequência da dengue no período de 2 de janeiro a 14 de maio deste ano.

Foram notificados também 95.931 casos suspeitos de dengue no Estado. As mortes ocorreram em Nova Iguaçu (7), Duque de Caxias (5), Magé (2), Cabo Frio (1), São Gonçalo (8), Maricá (1), Mesquita (1), Rio de Janeiro (26), São João do Meriti (4), São José do Vale do Rio Preto (1), Bom Jesus de Itabapoana (1), Itaocara (2), Itaperuna (1), Rio das Ostras (2), Barra Mansa (1), Belford Roxo (2), Campos dos Goytacazes (2), Angra dos Reis (1), Queimados (1), Seropédica(1) e Barra Mansa (1).

Segundo a Secretaria, os municípios com epidemia atualmente no estado são Bom Jesus de Itabapoana, Santo Antonio de Pádua, Cantagalo, Mangaratiba, Cordeiro, Guapimirim, Seropédica, Magé, Silva Jardim, Cabo Frio, Macuco, Iguaba Grande, Quissamã, Rio das Ostras, Angra dos Reis, Mesquita, Vassouras e Cambuci.