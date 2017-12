Rio cria polos de distribuição de remédio para a gripe suína

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro anunciou nesta sexta-feira, 31, o plano para distribuição do medicamento fosfato de oseltamivir, conhecido como Tamiflu, usado no tratamento de pessoas com gripe suína.

Segundo a Secretaria, os kits ficarão em polos de distribuição em quartéis do Corpo de Bombeiros para agilizar a assistência aos pacientes.

Serão 42 quartéis em cidades do interior fluminense e 15 polos no município do Rio de Janeiro. De acordo com a secretaria, os medicamentos começam a ser enviados para os pontos de distribuição a partir desta sexta-feira.