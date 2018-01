Rio de Janeiro confirma 17 mortes por dengue no Estado este ano

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Dezessete pessoas morreram por dengue este ano no Estado do Rio de Janeiro, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde. Entre eles, seis casos ocorreram na cidade de São Gonçalo e outros dois na cidade do Rio.

Veja também:

Cuiabá registra queda de 42% dos casos de dengue este ano

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Governo cria Dia Nacional de Combate à Dengue

Minas registra mais de 149 mil casos de dengue em 2010

De acordo com o levantamento, até o dia 26 de maio foram notificados 13.154 casos suspeitos de dengue no Estado. Deste total, 1.580 foram registrados em janeiro, 2.238 em fevereiro, 3.226 em março, 4.266 em abril e 1.844 em maio.

Os municípios que concentram o maior número de casos são: Tanguá (1.233), São Gonçalo (1.075), Macaé (863), Itaboraí (839), Itaperuna (768), Casimiro de Abreu (750), Rio de Janeiro (735).

A faixa etária que apresenta o maior número de notificações (49%) é a de 20-49 anos. Da totalização dos casos notificados no Estado, 3.816 foram classificados como dengue Clássico, 685 foram classificados como dengue com complicações (DC) e 152 como Febre Hemorrágica do Dengue (FHD).