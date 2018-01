Rio de Janeiro já tem mais de 26 mil casos de dengue

São Paulo, 23 - Desde o início do ano foram notificados 26.258 casos suspeitos de dengue em todo o Estado do Rio de Janeiro. Os dados atualizados foram divulgados nesta quarta-feira, 23.

No mesmo período, foram confirmadas 18 mortes por causa da doença nas cidades de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Cabo Frio, São Gonçalo, Maricá, São João do Meriti, São José do Vale do Rio Preto e Rio de Janeiro. Na capital foram registrados seis óbitos, sendo dois deles de crianças com menos de dois anos.

Os municípios com as maiores taxas de incidência de casos da doença são: Bom Jesus de Itabapoana (3.111,6 casos/ 100 mil habitantes), Santo Antonio de Pádua (1.419,8 casos/100 mil habitantes) e Cantagalo (1.351,8 casos/100 mil habitantes).