Rio de Janeiro já tem mais de 30 mil casos de dengue

São Paulo, 30 - O Estado do Rio de Janeiro já registrou 31.412 casos de suspeita de dengue desde o início de 2011. Os dados correspondem ao período de 2 de janeiro e 26 de março e foram divulgado nesta quarta-feira, 30, pela Secretaria Estadual de Saúde.

No período, foram confirmados 23 óbitos, nas cidades de Nova Iguaçu (3), Duque de Caxias (2), Magé (1), Cabo Frio (1), São Gonçalo (3), Maricá (1), Mesquita (1), Rio de Janeiro (7), São João do Meriti (3) e São José do Vale do Rio Preto (1).

Entre os municípios com as maiores taxas de incidência de casos estão Bom Jesus de Itabapoana (3.343,3 casos/ 100 mil habitantes), Santo Antonio de Pádua (1.422,3 casos/100 mil habitantes) e Cantagalo (1.351,8 casos/100 mil habitantes). A Subsecretaria de Vigilância em Saúde afirmou que foi observada uma redução no número de notificações a partir da 9ª semana epidemiológica em 16 municípios.