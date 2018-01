Rio de Janeiro registra 43 mortes por dengue este ano

O Estado do Rio de Janeiro registrou 43 mortes causadas pela dengue este ano, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde divulgados nesta quarta-feira, 27. Até a 16.ª semana epidemiológica de 2011, entre 2 de janeiro e 23 de abril, foram notificados 63.996 casos suspeitos de dengue no Estado.

No período, os óbitos foram confirmados nas cidades Nova Iguaçu (3), Duque de Caxias (4), Magé (2), Cabo Frio (1), São Gonçalo (7), Maricá (1), Mesquita (2), Rio de Janeiro (14), São João do Meriti (4) e São José do Vale do Rio Preto (1), além de Bom Jesus de Itabapoana (1), Itaocara (1), Itaperuna (1) e Rio das Ostras (1).

Segundo a Secretaria, alguns municípios ainda registram epidemia da doença. Entre eles estão Bom Jesus de Itabapoana, Santo Antonio de Pádua, Cantagalo, Mangaratiba, Cordeiro, Guapimirim, Seropédica, Magé, Silva Jardim, Cabo Frio, Macuco, Iguaba Grande, Quissamã, Rio das Ostras, Angra dos Reis, Mesquita, Vassouras e Cambuci.