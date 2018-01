Rio de Janeiro registra segunda morte por febre amarela

RIO - A Secretaria Municipal de Silva Jardim, na Baixada Litorânea, confirmou a morte de um morador de 69 anos por febre amarela. O homem tomou a vacina contra a doença no próprio município no dia 19 e morreu na quinta-feira, 30, em Niterói, no Grande Rio, onde estava internado.

"Os exames iniciais deram negativo para dengue, zika e chikungunya e positivo para febre amarela. Agora aguardamos o resultado do teste que vai revelar se ele foi infectado pelo vírus vacinal ou vírus silvestre", afirmou a secretária de Saúde, Tereza Abrahão Fernandes.

O homem apresentou os sintomas dias depois de tomar a vacina. Ele chegou a ser atendido na Policlínica do município, mas foi transferido pela família para o Complexo Hospitalar de Niterói. Na quinta-feira, 29, o estado de saúde do homem se agravou e ele voltou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade, onde morreu no dia seguinte.

"Ele era hipertenso em uso de medicação regular e apresentava desmaios. Passou por investigação neurológica, que não apontou a causa dos desmaios. Ele tinha um atestado de médica particular para tomar a vacina. Segundo a família, ele estava consciente dos riscos, mas queria se prevenir contra a febre amarela", afirmou a secretária. De acordo com ela, o nome do paciente não foi divulgado a pedido da família.

Silva Jardim é uma cidade vizinha a Casimiro de Abreu, onde sete pessoas contraíram a doença - entre elas, Watila dos Santos, que morreu em 11 de março. A secretária de Saúde informou que uma equipe de Vigilância em Saúde voltará à casa da família do homem de 69 anos para buscar novas informações.

Duque de Caxias. O município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, registrou a primeira suspeita de febre amarela na região metropolitana do Rio. A paciente é uma mulher que foi internada na UTI do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, no domingo, 3. Amostras de sangue foram enviadas para o Laboratório Central Noel Nutels, e os exames ficam prontos em sete dias.

A mulher de 31 anos apresentou sintomas como icterícia, febre e dor abdominal. "Ela não viajou nos últimos tempos. É pouco provável que esteja com febre amarela. Acabei de sair da casa dela e a visitei no hospital. Estamos fazendo diagnósticos diferenciais para dengue, zika e chikungunya", afirmou o secretário municipal de Saúde, José Carlos de Oliveira.

O Estado do Rio teve nove casos de febre amarela confirmados até agora pela Secretaria de Estado de Saúde: sete em Casimiro de Abreu, com uma morte; um em São Fidélis, no Norte Fluminense, e um em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos - este contraiu a doença em Casimiro de Abreu.