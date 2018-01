Rio Grande do Norte registra primeira morte por gripe A

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte confirmou hoje a primeira morte no Estado causada pelo vírus da Influenza A (H1N1), popularmente conhecida como gripe suína. A vítima, que era do interior, morreu no dia 15 e estava internada no Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, desde o dia anterior, quando chegou em estado grave. O resultado só foi confirmado ontem pelo Instituto Evandro Chagas. Segundo a secretaria, que não quis divulgar o sexo do paciente nem sequer a cidade onde morava, a vítima estava entre a faixa etária dos 35 e 45 anos. Em todo o Estado, de acordo com o órgão, foram confirmados 31 casos da nova gripe. Outros 30 ainda dependem de resultados.

Também hoje a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, registrou a primeira morte por gripe suína: uma gestante de 26 anos. Ela deu à luz no período em que esteve internada. O bebê passa bem e não foi contaminado. A vítima estava internada desde o dia 28 e morreu no domingo. A confirmação da doença foi feita pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).