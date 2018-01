Rio Grande do Sul confirma 19º caso de febre amarela

O Centro de Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul confirmou nesta segunda-feira, 25, um novo caso de febre amarela no Estado. Trata-se de um homem de 27 anos, residente na área rural de Santa Cruz do Sul. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o paciente não é vacinado e desenvolveu um quadro leve da doença. Ele não precisou de hospitalização e está evoluindo para cura.

Com essa confirmação, o Rio Grande do Sul contabiliza 19 casos de febre amarela, sendo o sétimo da cidade de Santa Cruz do Sul. As outras cidades com registro da doença são Vera Cruz (4),Santo Ângelo(2), Pirapó (2), Augusto Pestana (1), Joia (1) e Espumoso (1).