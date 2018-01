Rio Grande do Sul confirma mais quatro casos de gripe A

São Paulo, 21 - O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) do Rio Grande do Sul confirmou nesta terça-feira, 21, mais quatro casos do vírus H1N1 no Estado, que totaliza 15 casos da gripe A confirmados este ano. Até o momento, 270 situações suspeitas foram notificadas, sendo 204 delas descartadas e 51 que permanecem em investigação.

Os casos comprovados nesta terça-feira são de uma mulher de 63 anos, não vacinada, portadora de hipertensão arterial, residente em São Lourenço do Sul e internada em Pelotas. Outro caso é o de um homem de 29 anos, não vacinado, residente em Chuvisca e internado em Camaquã, com boa evolução, o de uma mulher de 55 anos, cardiopata, não vacinada, residente e internada em Bagé, com boa evolução e, por fim, mais uma mulher, 22 anos, asmática, não vacinada, residente e internada em Bagé, também com boa evolução.