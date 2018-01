Rio Grande do Sul registra duas mortes por gripe A

PORTO ALEGRE - A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou os dois primeiros óbitos por gripe deste ano em boletim emitido nesta sexta-feira, 11. As vítimas são duas mulheres. Uma delas, moradoras de Porto Alegre, tinha 57 anos, e doença cardiovascular crônica. A outra, de Canoas, tinha 58 anos e era obesa e diabética. Nenhuma delas havia se vacinado contra a gripe. Ambas morreram no dia 28 de junho.

Comparados com o mesmo período do ano passado, de 1º de janeiro a 11 de julho, os números indicam uma redução de casos e da mortalidade. Em 2013 foram registradas 349 internações de pacientes com os vírus Influenza (da gripe) H1N1, H3N2 e B, com 42 óbitos. Em 2014 foram 22 internações pelo mesmo motivo.