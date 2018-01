Rio interna quarto paciente com suspeita de gripe suína

Mais um paciente do sexo masculino, de 27 anos de idade, foi internado na tarde desta terça-feira, 12, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Ilha do Governador, no subúrbio do Rio, definido como caso suspeito de infecção pelo vírus Influenza A (H1N1), o causador da chamada gripe suína.

O hospital divulgou em nota que o paciente esteve nos Estados Unidos e chegou ao Brasil no dia 3 de maio.

Segundo os médicos responsáveis pela internação, ele passa bem e aguarda resultado do exame laboratorial.

Os três pacientes contaminados com o H1N1 que estão internados no Clementino Fraga Filho passam bem, segundo boletim divulgado na manhã desta terça. Um deles deverá receber alta nesta quarta-feira.