Rio já tem mais casos de dengue que 2010 e 2009 juntos

O número de casos de dengue na cidade do Rio de Janeiro chegou a 8.315, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde. A quantidade supera os valores dos últimos dois anos juntos. Em 2010, foram notificados 3.120 casos e, em 2009, 2.723. Os números só não superam o patamar atingido em 2008, quando foram registrados mais de 126 mil casos ao longo do ano.

Veja também:

Agentes que combatem a dengue podem entrar em residência sem autorização

Governo da Bahia teme nova epidemia de dengue

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Casos de dengue caem 37% nos dois primeiros meses de 2011

Neste ano, seis pessoas morreram no município por causa da doença. Entre os bairros mais afetados estão Santa Cruz, com 124 casos, Anchieta, com 162, Rocinha, com 164, e Irajá, com 172.