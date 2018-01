Rio leva vacinação contra gripe até praças da cidade

Devem receber a dose os idosos, população indígena, gestantes e crianças de seis a 23 meses. Os profissionais de saúde de unidades de referência para atendimento estão sendo imunizados nos próprios locais de trabalho. A vacina protege também contra o vírus da Influenza A (H1N1), causador da gripe suína.

Quem foi vacinado nos anos anteriores deve levar o comprovante de vacinação a uma unidade de saúde básica. Caso não tenham a caderneta de vacinação, basta apresentar um documento de identidade.

Hoje, haverá tenda na Praça Agripino Grieco, no Méier, das 9h às 16h; amanhã, no Shopping Santa Cruz, em Santa Cruz, das 10h às 16h, e também na Cinelândia, em ônibus da Guarda Municipal, das 9h às 16h. Na sexta-feira, haverá tenda na Praça do Patriarca, em Cascadura, das 9h às 16h, e na Praça do Rio Comprido, das 9h às 16h.

Além da vacinação nas ruas, cerca de 200 postos de vacinação em toda a cidade funcionam das 8 às 17 horas. O calendário e os locais de vacinação estão disponíveis no site da secretaria, no endereço www.rio.rj.gov.br/web/smsdc.