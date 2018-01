Rio libera grávidas do trabalho por causa da gripe suína

As servidoras grávidas do Rio de Janeiro vão ser liberadas do trabalho para evitar uma possível transmissão da gripe suína. O anúncio foi feito pela Secretaria de Saúde do Estado e deve ser publicada no Diário Oficial de quinta-feira. A medida vale até o dia 28 de agosto e também foi adotada em São Paulo. Nesta quarta-feira, 12, a Secretaria de Educação confirmou que as aulas da rede estadual vão ser retomadas na próxima segunda-feira, dia 17.

A recomendação da Secretaria de Saúde do Rio é de que as grávidas que trabalham no setor privado também sejam liberadas do trabalho. Uma das possibilidades seria realocar gestantes que tenham contato com o público para outras áreas, mas caso isso não seja possível, a recomendação é que elas também tenham a licença médica.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O reinício das aulas foi adiado duas vezes por conta da gripe suína. No entanto, professoras e alunas grávidas continuarão recebendo atenção especial na rede estadual de ensino. Entre as recomendações das secretarias da Saúde e da Educação está a proibição da frequência das aulas dos alunos que apresentarem sintomas de gripe.

A secretaria informou que o ano letivo irá até o dia 22 de dezembro e haverá aulas durante oito sábados, ainda não definidos. O anúncio foi feito pelos secretários estaduais de Saúde e Defesa Civil, Sérgio Côrtes, e de Educação, Tereza Porto.

Para o retorno, a Secretaria de Educação lançou uma cartilha onde há informações sobre sintomas, transmissão e cuidados. O texto indica ainda que as crianças devem ser ensinadas a não compartilhar copos e talheres. Às escolas foi recomendado que mantenham as salas de aula ventiladas, evitando o uso do ar-condicionado, e troquem bebedouros elétricos por garrafões de água servida em copos descartáveis.

Texto ampliado às 12h36 para acréscimo de informações.