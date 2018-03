Rio registra 135 casos de febre amarela em 2018, com 57 mortes

RIO - Pelo menos 57 pessoas já morreram no Rio de Janeiro vítimas da febre amarela. O Estado registrou somente neste ano 135 casos da doença. O município mais afetado é Angra dos Reis, com 34 casos e 14 mortes, seguido de Teresópolis, com 17 ocorrências e sete óbitos, e Nova Friburgo, com 11 casos e quatro mortes.

Ao todo, 22 municípios do Estado já registraram casos da doença, de acordo com o último boletim da Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Todos os registros são de febre amarela silvestre (transmitida pelos mosquitos Haemagogus e Sabethes).

A meta da secretaria é vacinar 14 milhões de pessoas no Estado. Até agora, aproximadamente 10 milhões já foram imunizadas.

