Rio registra primeira morte por dengue hemorrágica em 2011

SÃO PAULO - Uma menina de 9 anos morreu na terça-feira, 8, vítima de dengue hemorrágica em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Laís Melo Miranda estava internado desde o dia 26 de dezembro. Um exame feito pela Fundação Oswaldo Cruz confirmou que a menina tinha dengue hemorrágica.

Veja também:

Dengue causa prejuízo de US$ 2 bilhões por ano na América, diz estudo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dengue faz Londrina decretar emergência

Paraná confirma 582 casos da doença em 2011

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ainda não há confirmação se a menina contraiu dengue na cidade. Laís chegou a ser internada no Hospital Santa Cruz, em Niterói, e no início de janeiro foi transferida para um hospital municipal de Itaboraí.

Foi a primeira morte por dengue este ano no Rio de Janeiro. Porém, como a menina deu entrada no hospital no ano passado, a Secretaria Estadual de Saúde informou que irá computar a morte como referente a 2010. De acordo com dados da Secretaria, entre 2 e 29 de janeiro foram registrados 1.669 casos suspeitos de dengue em todo o Estado.