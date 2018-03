Rio tem 11 casos de microcefalia e apura relação com zika

Onze casos de microcefalia foram registrados neste ano no Estado do Rio, segundo a Secretaria da Saúde. Todos estão sendo investigados, mas ainda não há comprovação da relação deles com o zika vírus.

Por enquanto, o número de casos não indica aumento da incidência de microcefalia. Houve 10 casos em 2014, 19 em 2013, 8 em 2012, 15 em 2011 e 10 em 2010. A notificação de casos de microcefalia passou a ser obrigatória desde que o número de registros aumentou, levando o Ministério da Saúde a admitir um surto no Nordeste.

Desde o dia 18, a secretaria determinou a notificação de casos de grávidas que procurem o médico e tenham manchas vermelhas na pele - sintoma do zika.