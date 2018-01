Rio tem 8 mil casos de dengue em apenas uma semana

RIO - Os casos de dengue no estado do Rio continuam aumentando, apesar da temperatura mais baixa da estação ser menos favorável à proliferação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. O último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do estado, divulgado nesta quarta-feira, 11, mostra um total de 85.415 casos suspeitos, representando aumento de 8.151 notificações no período de uma semana.

No último informe, haviam sido notificados 77.264 casos. Os dados se referem ao período entre os dias 2 de janeiro e 7 de maio.

O número de mortes por causa da doença chega a 66, distribuídos nos seguintes municípios: Rio de Janeiro (23); São Gonçalo (8); Nova Iguaçu (7); Duque de Caxias (5); São João de Meriti (4); Belford Roxo (2); Itaocara (2); Rio das Ostras (2). Onze municípios registraram uma morta cada um: Cabo Frio, Maricá, Mesquita, São José do Vale do Rio Preto, Bom Jesus de Itabapoana, Angra dos Reis, Queimados, Seropédica, Itaperuna, Barra Mansa e Campos dos Goytacazes.

