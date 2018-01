Rio tem mais 7 mortes causadas pela gripe suína; 3 são crianças

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio confirmou nesta segunda-feira, 3, mais 7 mortes causadas pelo vírus A (H1N1). Com esses casos, o Estado contabiliza 16 óbitos decorrentes da gripe suína. Entre as mortes estão três crianças, sendo duas de 7 e uma de 8 anos, três gestantes, de 16, 22 e 28 anos, e uma mulher de 57 anos.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde