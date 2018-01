Rio tem mais de 300 casos de dengue por dia

RIO - O Rio de Janeiro registrou 21.948 casos suspeitos de dengue entre 1º de janeiro e 8 de março, informou a Secretaria de Estado de Saúde -aumento de 26,8% em relação ao boletim divulgado na semana passada, quando havia 17.310 casos computados. Na média, são 322 casos novos de dengue por dia - uma pessoa morreu. O número neste ano é 169% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando houve 8.137 casos de dengue. Em todo o ano de 2015, houve 71.791 registros e 23 mortes.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que tem tomado uma série de medidas para o combate ao mosquito, como campanhas para mobilizar a população.

Com o objetivo de reduzir a incidência de complicações ou mortes causadas pela dengue, a secretaria capacitou médicos e enfermeiros de públicos e particulares do Estado para padronizar o atendimento a pacientes com a doença. E foi criado ainda um prontuário eletrônico para auxiliar os profissionais de saúde do Estado no atendimento a pessoas com dengue - o programa avalia os sintomas e indica qual o melhor tratamento a ser seguido e pode apontar a necessidade de internação.