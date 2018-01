Rio tem mais de 5 mil novos casos de dengue somente nos últimos sete dias

Rio de Janeiro - Os casos de dengue no município do Rio de Janeiro superaram em maio a marca de 50 mil infectados, alcançando 50.361 notificações, de acordo com a atualização feita nesta segunda-feira, 30, pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. Ao longo do mês, foram 7.705 novos casos, sendo 5.041 somente nos últimos sete dias.

Em duas regiões administrativas, a incidência da doença ultrapassa o patamar de 300 casos por 100 mil habitantes, referência usada pela prefeitura para configurar índices considerados como surto ou epidemia. São elas Guaratiba, com 409,2 casos por 100 mil habitantes, e Santa Cruz, com 307,4, ambas na zona oeste da cidade.

Na região de Guaratiba, chamam a atenção ainda os números referentes ao bairro de Pedra de Guaratiba: 2.162,2 casos. Ao todo, 11 bairros, de várias regiões administrativas das zonas norte e oeste, superam a marca de 300 casos por 100 mil habitantes.

