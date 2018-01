Rio tem sétima morte por febre amarela confirmada

RIO - O Estado do Rio de Janeiro registrou a sétima morte por febre amarela nesta quarta-feira, 24. Este é o quarta caso identificado em maio que resultou em óbito. A vítima era moradora de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, município que já havia registrado um caso de morte por febre amarela.

Desde o início de 2017, 16 pessoas contraíram a doença no Estado. Os registros ocorreram em oito municípios do Norte, Noroeste, Região dos Lagos e Baixada Litorânea. Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, é o município em que foram identificadas as primeiras infecções e o maior número de casos, sete, dos quais um resultou em morte.

Ao todo, foram identificados cinco casos de febre amarela no Rio em maio, dos quais quatro pacientes morreram nos municípios de Porciúncula, Santa Maria Madalena, Macaé e Silva Jardim. Também aumentou o número de macacos mortos por febre amarela. São seis animais encontrados em seis municípios do Norte Fluminense, Região Serrana e Região dos Lagos.