Rio vai reforçar combate à dengue em cemitérios durante Finados

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) realiza o projeto "Ação nos Bairros" nesta sexta-feira, 29, e na próxima quarta, 3 de novembro, com o objetivo de reforçar o tratamento no combate à dengue nos 15 cemitérios da cidade do Rio de Janeiro.

As atividades de prevenção e combate de focos do mosquito nesses locais garantirá a eficiência do combate à doença nos dias de maior movimento nos cemitérios por causa do feriado de Finados.

As equipes de agentes de vigilância em saúde visitarão os lugares, levando orientação aos visitantes e moradores da região, além de identificar possíveis focos. Assim como borracharias e ferros-velhos, os cemitérios são considerados áreas estratégicas, por serem ambientes de grande acúmulo de materiais que podem conservar criadouros do Aedes Aegypti.