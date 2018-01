RJ registra mais quatro mortes por H1N1; total vai a 47

A Secretaria de Estado de Saúde informou que foram registrados mais quatro casos de morte por gripe suína. As vítimas foram duas mulheres de 24 e 26 anos, moradoras da capital e de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, respectivamente, e dois homens de 56 e 57 anos, moradores de Niterói, no Grande Rio, e do Rio.

De acordo com a secretaria, os quatro pacientes tinham outras doenças antes de serem infectados pelo H1N1 - cirrose, imunodepressão, hipertensão e cardiopatia. As mortes ocorreram entre 3 e 14 de agosto. Desde o início da epidemia, 47 pessoas morreram de gripe suína no Estado.