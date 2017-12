Robô Curiosity é aprovado no primeiro teste em Marte

CABO CANAVERAL - O robô Curiosity, da Nasa, deu nesta última quarta-feira uma volta de 16 minutos pela superfície de Marte, no seu primeiro deslocamento desde que pousou por lá para investigar se o planeta já teve condições para abrigar vida microbiana.

A missão, com duração de dois anos e verba de 2,5 bilhões de dólares, é a primeira iniciativa de astrobiologia da Nasa desde o envio das sondas Viking, nos anos 1970. Seu complexo pouso, em 6 de agosto, teve momentos de suspense que atraíram a atenção do mundo todo.

Exceto por um rápido teste de direcionamento nesta semana, o robô de 1 tonelada permanecia até agora no mesmo lugar, dentro da cratera Gale, que fica no Hemisfério Sul marciano, perto do seu equador.

Às 11h17 desta última quarta-feira (hora de Brasília), as seis rodas do Curiosity se puseram em movimento, percorrendo um total de 4,5 metros antes de se virar em 120 graus e recuar 2,5 metros, postando-se ao lado do seu primeiro alvo científico: uma marca deixada pelo próprio foguete que pousou o equipamento.

Durante o seu passeio, o Curiosity tirou várias fotos, inclusive do seu próprio rastro.